Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Otomobil ile Cip Çarpıştı

Antalya'da Otomobil ile Cip Çarpıştı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da otomobil ile cipin çarpıştığı kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ANTALYA'da otomobil ile cipin çarpıştığı kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigün Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Eren Ç. yönetimindeki 07 BCM 225 plakalı otomobil, Gonca B. kontrolündeki 07 GB 410 plakalı cip ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla adrese itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralmanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Tutanak tutulmasının ardından araçlar çekici yardımıyla çekilerek, yol trafiğe açıldı.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA, (DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Güvenlik Otomobil Olaylar İtfaiye Antalya 3-sayfa Güncel Kaza

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin isimleri ve örgütleri belli oldu

 Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır

DEM Parti'den "Öcalan hazır" mesajı

 Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısını eleştiren MHP'li isim görevden alındı

Öcalan'a yaptığı çağrıyı eleştiren danışmana "Ocak dışısın" dedi
Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile görüştü

Genel Merkez'de sürpriz görüşme!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kasımpaşa- Samsunspor maçı ne zaman? Kasımpaşa- Samsunspor maçı saat kaçta, nerede? Göztepe- Trabzonspor maçı ne zaman? Göztepe- Trabzonspor maçı saat kaçta, nerede? MASTERCHEF PALAMUT TARİFİ | Palamut buğulama, fırında, tavada ve dolması nasıl yapılır? En Hamarat Benim Hatice kimdir? Hatice Demir kaç yaşında, nereli? Masterchef 24 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 EKİM NOW TV YAYIN AKIŞI: Bugün NOW TV'de neler var? Hudutsuz Sevda var mı? ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU? 2025 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret toplantısı ne zaman? Mahinur Özdemir Göktaş sağlık durumu nasıl? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı nerede kaza yaptı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın aracı kaza yaptı! Mahinur Özdemir Göktaş yaralandı mı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 24 Ekim canlı döviz kuru! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 24 EKİM | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'un kaç günlük suyu var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.