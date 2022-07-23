Antalya'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü
AA - Servet Tümer - Güncel
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Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 YSK 17 plakalı otomobil, Belek Mahallesi Turizm Caddesi'nde Yiğitcan Koç'un (24) kullandığı motosikletle çarpıştı.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan motosikletteki Hasan Gümüş (27) ise kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Koç ve Gümüş'ün cenazesi işlemlerin ardından Antalya Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
AA / Servet Tümer - Güncel