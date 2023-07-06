Antalya'da Otomobil İçinde Ölü Bulunan Kişi

Antalya'nın Gürsü Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde hareketsiz bir kişi bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın nedeni Adli Tıp Kurumu tarafından araştırılacak.

Antalya'da Ali Rıza Akay (40), otomobil içersinde ölü bulundu.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Gürsü Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Denize girmek için sahile gelenler, park halindeki 07 AOJ 206 plakalı otomobildeki kişinin hareketsiz olduğunu görünce durumu 112'ye bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekibi, adının Ali Rıza Akay olduğu öğrenilen kişinin yaşamını yitiridğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemede ölen kişinin üzerinde herhangi bir darp ya da kesici alet izine rastlanmadı. Ceset ölüm nedeninin araştırılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.