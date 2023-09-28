Antalya'da Otomobil Galerisine Silahlı Saldırı

Antalya'da otomobil içerisindeki magandaların silahından çıkan saçmalar oto galerisindeki 2 otomobile isabet etti. Kimsenin yaralanmadığı olayda sokak üzerinde kimsenin olmaması faciayı önledi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 633 Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; sokak üzerinde seyir halindeki bir araç içerisinden tabanca ile ateş edildiğini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede sokak üzerinde çok sayıda boş kovan bulundu. Olayda Fatih Caddesi üzerinde yer alan bir otomobil galerisindeki 2 otomobil de saçmaların hedefi oldu. O sırada sokakta kimsenin olmaması ise büyük bir faciayı önledi. Olay Yeri İnceleme ekipleri ise boş kovanlar üzerinde delil çalışması gerçekleştirdi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA