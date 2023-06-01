Antalya'da otomobil domuz sürüsüne çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Kemer ilçesinde otomobil domuz sürüsüne çarptı. Araçtan fırlayan Bestegül Akkaş'a (25) karşı yönden gelen başka bir otomobil çarptı. Bestegül Akkaş'ın hayatını kaybettiği kazada, 1'i bebek 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında D-400 karayolunun Kemer'e bağlı Tekirova Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bestegül Akkaş'ın kullandığı 07 VHL 54 plakalı otomobil, seyir halindeyken yola çıkan domuz sürüsüne çarparak karşı şeride geçti. Devrilen otomobilden fırlayan Bestegül Akkaş'a karşı şeritten gelen U.C.B.'nin (27) kullandığı 06 AS 8454 plakalı otomobil çarptı. Bestegül Akkaş yerde hareketsiz kalırken, kullandığı araçta bulunan 2 yaşındaki Cemre Göçer ve Erdem Girginel (39) ise yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Bestegül Akkaş, götürüldüğü hastanede kurtarılamadı. Cemre Göçer ve Erdem Girginel sevk edildikleri hastanede tedaviye alındı. Otomobil sürücüsü U.C.B. ise ifadesi için karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Diğer yandan otomobilin çarptığı domuzların olay yerinden uzaklaştığı belirlendi. (DHA)