Antalya'da otomobil devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kerim Sönmez (52) yönetimindeki 07 AE 439 plakalı otomobil, Avsallar Mahallesi'nde kaldırıma çarparak devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Ahmet Eroğlu (30) yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekibince çıkarıldı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Sönmez, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. AA / Mert Cantürk - Güncel Antalya Alanya Güncel Haberler

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