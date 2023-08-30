Antalya'da otobüsün kırmızı ışık ihlali sonucu kaza: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolcu otobüsünün kırmızı ışık ihlali yaparak otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, otobüsün 100 metre mesafede kırmızı ışık yanmasına rağmen hızla gelip önce otomobile, ardından da alt geçide çarptığı görüldü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolcu otobüsünün kırmızı ışık ihlali yaparak otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, otobüsün 100 metre mesafede kırmızı ışık yanmasına rağmen hızla gelip önce otomobile, ardından da alt geçide çarptığı görüldü.

Kaza, Antalya- Alanya D-400 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Antalya istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan İhsan A.'nın kullandığı 58 ACM 116 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Hüseyin Avni Akın Caddesi'nden çevreyoluna çıkmakta olan Kazım Ç.'nin kullandığı 07 JN 044 plakalı otomobile ve köprülü kavşağın ayaklarına çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Naime Ö. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otobüs kırmızı ışık ihlali yaptı

Kazayı yara almadan atlatan otobüsteki yolcular, kazanın otobüsün kırmızı ışık ihlali yapması sonucunda meydana geldiğini dile getirdi. Kaza anı yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aşırı hızlı olduğu gözlenen otobüse kavşağa 150 metre kala sarı ışık yandığı, 100 metre kala da kırmızı ışık yanmasına rağmen otobüsün hızını azaltmayarak otomobile çarptığı görüldü. - ANTALYA