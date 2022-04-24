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Antalya'da otobüsün çarptığı yaya öldü

AA - Fatih Hepokur - Güncel
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Antalya'da otobüsün çarptığı yaya öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otobüsün çarptığı 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otobüsün çarptığı 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Y.B.'nin kullandığı 07 C 74906 plakalı personel taşıyan otobüs, Hatipler Mahallesi Yenimahalle mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Tayfur Ergün'e çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Ergün, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde yaya geçidinden refüje koşarak geçen Ergün'e, bir sonraki geçitten karşıya yine aynı şekilde geçmek istediği sırada otobüsün çarpması yer alıyor.

AA / Fatih Hepokur - Güncel

Manavgat, Antalya, Güncel, Haberler

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