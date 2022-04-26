Antalya'da otobüsün altında kalarak hayatını kaybeden patenli çocuğun cenazesi yakınlarına teslim edildi - Haberler

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Antalya'da otobüsün altında kalarak hayatını kaybeden patenli çocuğun cenazesi yakınlarına teslim edildi

AA - Gülsem Adam - Güncel
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Antalya'da otobüsün altında kalarak hayatını kaybeden patenli çocuğun cenazesi yakınlarına teslim edildi

Antalya'da halk otobüsünün altında kalarak yaşamını yitiren 13 yaşındaki çocuğun cenazesi, adli tıptaki işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'da halk otobüsünün altında kalarak yaşamını yitiren 13 yaşındaki çocuğun cenazesi, adli tıptaki işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Muratpaşa ilçesinde tutunmaya çalıştığı otobüsün altında kalarak hayatını kaybeden 13 yaşındaki Emin Aydın'ın, Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Çocuğun cenazesini teslim alan yakınları üzüntü yaşadı.

Aydın'ın cenazesinin, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Kırcami Mahallesi Avni Tolunay Caddesi'nde dün S.G'nin kullandığı 07 AU 0400 plakalı özel halk otobüsünün arkasına tutunmaya çalışırken altında kalan patenli çocuklardan Emin Aydın hayatını kaybetmiş, İskender Oğuz (12) yaralanmıştı. Halk otobüsü şoförü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülmüştü.

AA / Gülsem Adam - Güncel

Emin Aydın, Muratpaşa, Antalya, Aydın, Güncel, Haberler

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