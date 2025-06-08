Antalya'da Otobüste Çıkan Yangın Ormana Sıçradı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde seyir halindeki bir halk otobüsünde çıkan yangın, kısa sürede ormana sıçradı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 45 dakikalık çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi.
Antalya'da seyir halindeki otobüste başlayıp, ormana sıçrayan yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Konyaaltı ilçesi Akdamlar Mahallesi'nde hareket halindeki halk otobüsünde yangın çıktı. Kısa sürede otobüsü saran alevler ormana da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.
Yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucunda otobüsteki ve ormana sıçrayan yangın söndürüldü.
Yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel