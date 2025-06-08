Antalya'da Otobüste Çıkan Yangın Ormana Sıçradı

Antalya'da Otobüste Çıkan Yangın Ormana Sıçradı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde seyir halindeki bir halk otobüsünde çıkan yangın, kısa sürede ormana sıçradı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 45 dakikalık çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi.

Antalya'da seyir halindeki otobüste başlayıp, ormana sıçrayan yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Konyaaltı ilçesi Akdamlar Mahallesi'nde hareket halindeki halk otobüsünde yangın çıktı. Kısa sürede otobüsü saran alevler ormana da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucunda otobüsteki ve ormana sıçrayan yangın söndürüldü.

Yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
Bakanlık önünde hareketli dakikalar! Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu

Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu
Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump ile ipleri koparan Elon Musk'a Rusya'dan sığınma teklifi!

Trump ile ipleri koparan Elon Musk'a Rusya'dan sığınma teklifi!
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Perihan Savaş'tan yıllar sonra gelen sürpriz! Bahçeye girdi, kirazları dalından yedi

Yeşilçam'ın efsanesi tarlaya girdi, hasadı başlattı
Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi

Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi
Cenaze işlemleri için para isteyen gassal tutuklandı

Gassalın yaptığı kurnazlık pahalıya patladı
29 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın son halini kardeşi paylaştı

İki kez kalbi duran Nihal Candan'ın son görüntüsü korkuttu
Kavga ettiği gencin burnunu ısırarak kopardı

Kavga ettiği gencin burnunu ısırarak kopardı! Sebebi 'pes' dedirtti
Köylüler ayaklandı: Hayvancılık biter

Köylüler ayaklandı: Hayvancılık biter
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.