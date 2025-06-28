Antalya'da Otobüs Yangını: 25 Yolcu Tahliye Edildi

Antalya kara yolunda seyir halindeyken alev alan otobüsteki 25 yolcu tahliye edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Isparta- Antalya kara yolu Sakızlık mevkisinde ilerleyen 26 KE 014 plakalı şehirler arası yolcu taşıyan otobüsten yükselen dumanı fark eden sürücü, aracı yol kenarında durdurdu. Motor kısmından alev alan otobüsteki 25 yolcu hızla tahliye edildi. Alevler kısa sürede otobüsü sardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi, yangını söndürdü. Dumandan etkilenen otobüsün muavinine olay yerinde müdahale edildi. Otobüsün kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yolcuların başka bir otobüsle gidecekleri yere götürüleceği belirtildi.