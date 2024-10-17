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Antalya'da Otobüs, Vinç Kamyonu ve Servis Minibüsüyle Kaza

Antalya'da Otobüs, Vinç Kamyonu ve Servis Minibüsüyle Kaza
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Antalya'nın Serik ilçesinde bir yolcu otobüsü, vinç kamyonu ve servis minibüsünün karıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada yaralanan otobüs sürücüsüne ilk müdahale yapıldı, sağlık durumu iyi.

Antalya'nın Serik ilçesinde yolcu otobüsü, servis minibüsü ve vinç kamyonunun karıştığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi

Serik – Belek yolu otogar kavşağında S.K. idaresindeki 34 PUF 020 plakalı yolcu otobüsü, otogara girmek için döndüğü sırada karşı istikametten gelen A.Ö. idaresindeki 07 EB 579 plakalı vinç kamyonu ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile vinç kamyonu yol kenarında yolcu indirmek için duran İsmail Serttaş idaresindeki 07 BCP 916 plakalı servis minibüsüne çarparak durdu.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Elinden yaralanan otobüs sürücüsü S.K.'ya ilk müdahale sağlık ekiplerince ayakta yapıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Vinci fark etmedim"

Otobüs sürücüsü S.K. gazetecilere, otogara doğru döndüğü sırada hızla gelen vinç ile çarpıştıklarını belirterek, "Minibüs yol kenarında park halindeydi. Otogarın girişini kapatmış. Ona korna bastım. Vinci fark etmedim." dedi.

Polis kaza nedeniyle kapanan yolu kısa sürede trafiğe açtı.

Yolcu otobüsü otogar içerisine alınarak otobüste bulunan yolcular başka bir araca nakledildi.

- Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde, otobüsün otogara girmek için aracı sürdüğü bu sırada otobüsün karşı yönünden gelen vinç ile kafa kafaya çarpıştığı ve ardından da duramayarak otel servis minibüsüne çarptığı görülüyor.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel

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