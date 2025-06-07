Antalya'da Otobüs ve Panelvan Çarpıştı: 3 Yaralı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde özel halk otobüsü ile panelvanın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

İ Ö. yönetimindeki 07 AU 0384 plakalı özel halk otobüsü, Sarısu Mahallesi 138. Sokak'ta H. C. idaresindeki 42 BAE 316 plakalı panelvan ile çarpıştı.

Kazada panelvan yol kenarında bulunan bir sitenin duvarına, halk otobüsü ise yine aynı sitenin önünde park halindeki bir araca çarparak durabildi.

Kazada, halk otobüsü şoförü ile panelvanda sıkışan iki Iraklı turist yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.