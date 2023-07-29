Antalya'da Otobüs Terminalinde Esrar Operasyonu

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri şehirlerarası otobüs terminalinde bulunan emanet bölümünde araç lastiğine gizlenmiş esrar ele geçirdi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Polis, farklı illerden temin ettikleri yüklü miktardaki uyuşturucu maddenin otobüsle gönderildiğini ve Antalya genelinde torbacı olarak tabir edilen şahıslar aracılığıyla satılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, narkotik madde arama köpeği Pars ile birlikte Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki emanet bölümüne aktarılmak istenen 7 adet araç lastiğinde 59 parça paket içerisinde zulalanmış şekilde daralı 31.5 kilogram esrar maddesi ele geçirdi. Aynı operasyon kapsamında Manavgat ilçesindeki kargo işletmesinde yapılan aramada da 4 adet araç lastiği içerisine 8 paket halinde zulalanmış şekilde daralı 4 kilogram esrar maddesi ele geçirdi. Toplam 35.5 kilogram esrara el konulurken, uyuşturucu ticareti yapan şahısların yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.