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Antalya'da Oto Tamircisinin Test Sürüşünde Yangın Çıktı

Antalya'da Oto Tamircisinin Test Sürüşünde Yangın Çıktı
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Kepez ilçesinde bir oto tamircisi, test sürüşü yaptığı sırada yangın çıkan otomobili kontrol etmeye çalıştı, ancak yangın söndürülemedi ve araç kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde oto tamircisinin test sürüşü yaptığı sırada yangın çıkan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Teomanpaşa Mahallesi'nde oto tamircisi Ali Fırat'ın denemek için trafiğe çıkardığı 07 YMC 18 plakalı otomobilden bir süre sonra duman çıkmaya başladı.

Aracı yol kenarına çeken Fırat, yangın söndürme tüpüyle alevlere ilk müdahaleyi yaptı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Fırat, gazetecilere sanayide tamirci olarak çalıştığını ve otomobilin de geç çalışma şikayetiyle kendilerine getirildiğini söyledi.

Otomobilinin sorunun anlamak için trafiğe çıkardığını belirten Fırat, "Araçtan dumanların çıktığını görünce otomobilden indim ve müdahale etmeye başladım ama söndüremedim. İtfaiyeye haber verdik ve onların çalışmasıyla söndü. Otomobil, bizden öncede başka bir yerde tamir edilmiş ama bizim elimizde kaldı." dedi.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
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