Antalya'da Oto Galerisine Silahlı Saldırı: 4 Tutuklama

ANTALYA'da oto galeriye silahlı saldırı düzenleyen motosikletteki 2 kişi ile onlarla birlikte hareket ettikleri belirlenen 2 şüpheli, yakalanıp tutuklandı.

Olay, 28 Ağustos günü saat 09.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi Turgut Reis Caddesi'nde meydana geldi. Plakasız motosikletteki 2 kişi, seyir halindeyken oto galeriye tabancayla 4-5 el ateş etti. Kurşunlar iş yerinin camlarına ve araçlara isabet etti. Saldırıda, yaralanan olmadı. Başlarında kask bulunan 2 saldırgan, iş yerini kurşunladıktan sonra hızla bölgeden uzaklaştı.

Muratpaşa ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırının, motosikletteki 2 kişinin de dahil olduğu bir sokak çetesi tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren 2 kişi ile onlarla birlikte hareket eden 2 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda fişek, kamuflaj için kullanılan kasklar, eldivenler ve şapka ile olayda kullanılan motosiklet ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, tutuklandı.