Antalya'da otellerden para kasası çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
AA - Gülsem Adam - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Antalya'nın Kemer ilçesinde otellerden para kasası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde otellerden para kasası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı bağlı Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekirova Mahallesi'ndeki otellerden farklı tarihlerde para kasası hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada ekipler hırsızlık olayını 2 kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Zanlılar jandarmanın düzenlediği operasyonla suç aletleri ve çalınan paralarla yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Gülsem Adam - Güncel