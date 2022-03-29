Antalya'da otelden klima ünitesi ve banyo bataryası çalan şüpheliler yakalandı - Haberler

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Antalya'da otelden klima ünitesi ve banyo bataryası çalan şüpheliler yakalandı

AA - Orhan Çiçek - Güncel
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Antalya'da otelden klima ünitesi ve banyo bataryası çalan şüpheliler yakalandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde, bir otelden klima ünitesi ve banyo bataryası çaldığı iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde, bir otelden klima ünitesi ve banyo bataryası çaldığı iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göynük Mahallesi'ndeki bir otelden 8 klima dış ünitesi ve başka bir otelden de 12 banyo bataryası çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan araştırma sonucunda tespit edilen hırsızlık olayı şüphelileri E.Y. ile K.Ü. düzenlenen operasyonda yakalandı. Zanlıların, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Orhan Çiçek - Güncel

Jandarma, Hisarcık, Antalya, Kemer, Güncel, Haberler

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