Antalya'da Otelde Sahte Alkol Operasyonu: 428 Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaçak ve sahte alkol sattığı tespit edilen otele jandarmanın yaptığı operasyonda 428 litre sahte alkol ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaçak ve sahte alkol sattığı tespit edilen otele jandarmanın yaptığı operasyonda 428 litre sahte alkol ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Manavgat ilçesinde bulunan otelde kaçak/sahte alkol satıldığının tespit edildi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla otelde yapılan aramada 428 litre sahte alkol, 207 adet boş içki şişesi, 383 içki şişesi kapağı ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalan şüpheliler gözaltına alındı. - ANTALYA