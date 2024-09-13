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Antalya'da Otel Personelini Taşıyan Servis Otobüsü Kaza Yaptı: 7 Yaralı

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Antalya'nın Serik ilçesinde otel personelini taşıyan bir servis otobüsü, yoldan çıkarak şarampole indi. Kazada 7 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde otel personelini taşıyan servis otobüsünün yoldan çıkması sonucu 7 kişi yaralandı.

Belek Mahallesi Turizm Caddesi'nde B.A.Ü. idaresindeki 07 AOY 761 plakalı otel servis otobüsü, yoldan çıkarak şarampole indi.

Otobüs, şarampolde bulunan çalılıklara takılarak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otobüsteki 7 otel çalışanı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sürücü B.A.Ü. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel

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