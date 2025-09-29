Haberler

Antalya'da Otel Önünde Silahlı Saldırı: 5 Gözaltı, 3 Tutuklama

Antalya'da Otel Önünde Silahlı Saldırı: 5 Gözaltı, 3 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı otele motosikletli şüpheliler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı. Olayın, otel alım satımıyla ilgili bir husumetten kaynaklandığı öğrenildi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otele motosikletli şüpheliler tarafından düzenlenen silahlı saldırının ardından gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Olay, 23 Eylül Salı günü saat 23.00 sıralarında Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Bölgesi'nde meydana geldi. Kasklı 2 kişi, motosikletle geldikleri 5 yıldızlı otelin önünde tabancayla 10 el ateş açtı. Mermilerden 5'i otelin lobi camlarına isabet ederken, olayda yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, inceleme yaptı. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucu saldırganların kimliği belirlendi. Düzenlenen operasyonla olayla bağlantılı 5 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, K.C.H., M.F.N. ve O.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.

Öte yandan olayın bir otelin alım satımıyla ilgili yaşanan husumetten kaynaklandığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Beyaz Saray'da 'Gazze' zirvesi! Netanyahu, Trump'ın teklifini kabul etti

Beyaz Saray'da Gazze zirvesi! Netanyahu ve Trump anlaştı
İşte Trump'ın Gazze planının detayları! Harita da paylaşıldı

Savaşın bitmesi buna bağlı! İşte Trump'ın Gazze planının detayları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'ın ABD ziyareti CNN Türk'te kavga çıkardı: Şov yapma, bağırma

Erdoğan'ın ABD ziyareti CNN Türk'te kavga çıkardı: Şov yapma, bağırma
Tedesco ayrıldı demişti! Fenerbahçe'den Gökhan Gönül açıklaması

Tedesco ayrıldı demişti! Fenerbahçe'den Gökhan Gönül kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.