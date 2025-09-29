Haberler

Antalya'da Otel Önünde Silahlı Saldırı: 3 Tutuklama

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı otelin önünde motosikletli şüpheliler tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Olayın bir otelin alım satımıyla ilgili husumetten kaynaklandığı belirtildi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otele motosikletli şüpheliler tarafından düzenlenen silahlı saldırının ardından gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Olay, 23 Eylül Salı günü saat 23.00 sıralarında Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Bölgesi'nde meydana geldi. Kasklı 2 kişi, motosikletle geldikleri 5 yıldızlı otelin önünde tabancayla 10 el ateş açtı. Mermilerden 5'i otelin lobi camlarına isabet ederken, olayda yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, inceleme yaptı. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucu saldırganların kimliği belirlendi. Düzenlenen operasyonla olayla bağlantılı 5 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, K.C.H., M.F.N. ve O.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.

Öte yandan olayın bir otelin alım satımıyla ilgili yaşanan husumetten kaynaklandığı öğrenildi.

Haber-Kamera: Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
