Antalya'da otel odasında ölü bulunan genç kızın cenazesi Konya'da defnedildi

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir otelde ölü bulunan genç kızın cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verildi.

Kara yolu ile Hüyük ilçesine getirilen 17 yaşındaki Nuray Demir'in cenazesi, Değirmenaltı Mahallesi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından defnedildi.

Cenazeye Demir'in ailesi, yakınları ve mahalle sakinleri katıldı.

Kızı için gözyaşı döken anne Fatma Gül, "Savruldu gitti, yaprak gibi sağdan sola, 'sen güçlüsün' derdi, nerem güçlüymüş? Yıkıldım, yıkıldım." diye ağıt yaktı.

Teyze Nur Çevik ise gazetecilere yaptığı açıklamada, otel odasında ölü bulunan Nuray'ın katil zanlısının yakalandığını söyledi.

Yeğeni Nuray'ın oruçlu olduğunu ve vakit geçirmek için sinemaya gittiğini anlatan Çevik, "Sadece nişanı attı, sebep bu. Arkadaşıyla beraber sinemadayken telefonla arayarak son defa konuşmak istediğini söylemiş. Sonra gelip arkadaşının yanından almış, 'ya benimle barışırsın ya da seni öldürürüm' demiş. Alkollüymüş zaten. Otele götürmüş çocuğu. Orada da kabul etmedi diye sanırım cinnet geçirip öldürmüş." diye konuştu.

Çevik, "Nuray'ın hayali her genç kız gibi evlenip mutlu olmaktı ama olmadı. En ağır cezayı almasını istiyorum. Kravatlı gelip de 'ben pişmanım' deyip indirim almasını da istemiyorum." dedi.

Olay

Dün, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki otelin odasına giren temizlik görevlileri, Nuray Demir'in hareketsiz yattığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmişti. Gelen sağlık ekibi genç kızın hayatını kaybettiğini belirlemiş, savcı ve polisin incelemesinde de boğularak öldürüldüğü düşünülen Nuray Demir'in boynunda kızarıklıklar tespit edilmişti. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınmıştı.