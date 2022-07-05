Son dakika haberi! Öldürülen Nuray'ın arkadaşı: Nuray, Taner'den kurtulmak istiyordu

ANTALYA'da otel odasında tartıştığı eski nişanlısı Nuray Demir'i (17) boğarak öldüren Taner Bektaş'ın (30) yargılanmasına devam edildi. Tanık A.B. olay günü Nuray Demir'in kendisine eski nişanlısıyla buluşacağını söylediğini belirterek, "Nuray, Tamer'den kurtulmak istiyordu. Sanığın otele gitme ısrarı vardı. Nuray, Taner'den ayrılacaktı, bu nedenle ayrılmak için otele gitti" dedi.

Antalya'da 18 Ocak 2020'de annesinin kuzeni Birol K.'nin cinsel istismarına maruz kaldığını iddia eden Nuray Demir, bu olayla ilgili soruşturma devam ettiği sırada 18 Mart'ta eski nişanlısı Taner Bektaş tarafından otel odasında boğularak öldürüldü. Olay sonrası kaçan Bektaş, Yalova'da yakalanarak Antalya'ya getirildi. İfadesinde suçunu itiraf eden Bektaş, "Kendisi daha önce cinsel istismarda bulunan Birol'u öldürmemi istedi, kabul etmezsem evlenmeyeceğini söyledi. Bu şekilde bir evliliği kabul edemeyeceğimi söyleyince boğazıma sarıldı. Ben de aynı şekilde kendisinin boğazını sıkmaya başladım. Zayıf olduğu için bana direnemedi. Hareketsiz kalana kadar sıkmaya devam ettim. Öldüğünü anlayınca otelden ayrılıp, Yalova'ya gittim" dedi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Bektaş, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sanık Taner Bektaş ise tanık A.B.'nin beyanlarını kabul etmediğini belirtti. Nuray'ın cep telefonu kayıtlarının incelenmesi, yeni delillerin toplanması için mahkeme heyeti duruşmayı 22 Eylül'e erteledi.