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Antalya'da otel inşaatında göçük: 1 işçi yaralandı

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Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan bir otel inşaatında meydana gelen göçükte 1 işçi yaralandı. Çöken yapı altında kalan işçi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan işçi, Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme yapıyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir otelin inşaatında meydana gelen göçükte 1 işçi yaralandı.

Belek turizm merkezinde bulunan 5 yıldızlı bir otel inşaatının bahçe bölümünde bulunan tek katlı yapının çatısı bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Çöken beton, demir profil ve saçların altında minibüs ile kamyonet kalırken, minibüste bulunan Osman Göktürk yaralandı.

İnşaat çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Göktürk, itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkartıldı.

Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Göktürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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