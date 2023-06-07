Antalya'da Otel Deposunda Sahte İçki Operasyonu: 6 Bin 919 Şişe Ele Geçirildi

Antalya polisi, turizm sezonunun yoğun geçmesiyle birlikte sahte içki satışına yönelik denetimlerini arttırdı. Bir otelin deposuna düzenlenen baskında 6 bin 919 şişe sahte içki ile kullanıma uygun yüzlerce kapak ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı.

Antalya Polisi, ihbar üzerine bir otelin deposuna düzenlediği baskında 6 bin 919 şişe sahte içki ile kullanıma uygun yüzlerce kapak ele geçirdi. İki kişi gözaltına alındı.

Turizm sezonunun yoğun geçmesiyle birlikte polis, sahte içki satışına yönelik denetimlerini arttırdı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Muratpaşa İlçesi'nde bir otele baskın düzenledi. Yapılan operasyonda 6 bin 919 şişe sahte içki ile 1.117 adet tekrar kullanıma uygun içki kapağı ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 kişi, '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında adliyeye sevk edildi.