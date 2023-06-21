Antalya'da Otel Çalışanı Ölü Bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde bir otel çalışanı, lojmanında ölü bulundu. Kalp ameliyatı geçirdiği öğrenilen Mehmet Salih Asi'nin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişi, çalıştığı otelin lojmanında ölü bulundu.

Belek Mahallesi'nde lüks bir otelin ses ve ışık şefi Mehmet Salih Asi (45) dinlenmek için otelin lojmanına gitti. Uzun süre çıkmaması üzerine odaya giren arkadaşları, Asi'yi hareketsiz halde buldu.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Asi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Daha önce kalp ameliyatı olduğu öğrenilen otel çalışanın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.