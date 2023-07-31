Antalya'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan Yeşil Karaman Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 3 helikopter, 5 arazöz, su tankeri ve 2 ilk müdahale aracı sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.