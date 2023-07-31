Antalya'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı
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Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan Yeşil Karaman Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 3 helikopter, 5 arazöz, su tankeri ve 2 ilk müdahale aracı sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Yeşil Karaman Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye 2 uçak 3 helikopter, 5 arazöz, su tankeri ve 2 ilk müdahale aracı sevk edildi.
Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Güncel