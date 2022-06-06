Antalya'da ormanlık alanda çevre temizliği yapıldı - Haberler

Antalya'da sivil toplum kuruluşu üyeleri ve öğrenciler, ormanda yaptıkları çevre temizliğinde 42 torba çöp topladı.

Lara bölgesindeki Obruk Ormanı'nda düzenlenen etkinliğe Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri Çevre Platformu, Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği, Toroslar Doğa Sporları Kulübü, Beydağları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, Ukrayna Ailesi Derneği, Antalya Gönüllüleri, Akdeniz Üniversitesi ile Muratpaşa Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri katıldı.

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. İsmail Gökhan Deniz, temiz öncesinde, Antalya'da yetişen endemik bitkileri arasında yer alan "Lara Çöveni" hakkında bilgi verdi.

Deniz, temizlik çalışması için seçilen Obruk Ormanı'nın, bu bitkinin yayılış alanı olduğunu kaydetti.

"Çevremize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikle, katılımcılar ormanlık alanda temizlik yaptı.

Ormanlık alanda 42 torba çöp toplandı.