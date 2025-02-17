Antalya'da Ormanlık Alana Kaçak Döküm Temizlendi

Antalya'da ormanlık alana kaçak dökülen çöp ve moloz belediye ekiplerince temizlendi.

Kepez ilçesinin Duraliler Mahallesi'ndeki ormanlık alana kaçak çöp ve moloz döküldüğü ihbarı üzerine Kepez Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Bölgeye ulaşan ekipler, ormanlık alandaki çöp ve moloz yığınlarını dozer yardımıyla kamyonlara yükledi.

Bölgeden temizlenen 3 kamyon çöp ve moloz Kepez Belediyesinin belirlediği moloz döküm alanına taşındı.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Antalya Batı Çevre Yolu kenarındaki ormanlık alana kaçak moloz döküldüğünü tespit ettiklerini belirtti.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bölgede çalışma yaptığını kaydeden Kocagöz, "Ekiplerimiz orman içerisinde birden fazla noktada moloz yığınları olduğunu gördü. Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı ekiplerin kontrolünde temizlik çalışması yapıldı. Söz konusu bölgeye moloz döken kişilerin tespitinin ardından gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerine yer verdi.

Kocagöz, orman alanlarına moloz ya da çöp döküldüğünü görenlerin Kepez Belediyesinin 0555 024 07 07 numaralı WhatsApp ihbar hattına ihbarda bulanabileceklerini kaydetti.