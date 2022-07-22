Antalya'da, ormanda ceset bulundu

ANTALYA'da, sokakta yaşadığı öğrenilen Ramazan Serkan Yenievli'nin (36) ormanda cansız bedeni bulundu. Yapılan ilk incelemede Yenievli'nin 2- 3 gün önce öldüğü ve sol ayak parmaklarının hayvanlar tarafından parçalandığı belirlendi.

Olay, saat 20.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Belediye Caddesi karşısında yer alan ormanda meydana geldi. Ormandan kötü koku geldiğini fark eden Konyaaltı Belediyesi'nde görevli bir zabıta görevlisi, bir kişiyi ağaç dibinde hareketsiz şekilde gördü. Görevli, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Öte yandan, Yenievli'nin sosyal medya hesabındaki durumuna 'Hayatla ölüm arasındaki zamanda sessizce bekliyorum' yazdığı dikkat çekti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.