Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Orman Yangınlarına Karşı Jandarma Komandolar Devriye Görevinde

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da sıklaşan orman yangınlarına karşı jandarma komandolar sahaya indi. Komandolar, 24 saat boyunca hassas burunlu köpeklerle ormanda devriye görevi yapıyor.

TÜRKİYE'nin en büyük orman alanına sahip kenti Antalya'da sıklaşan orman yangınlarına karşı, jandarma komandolar sahaya indi. Komandolar, 24 saat boyunca hassas burunlu köpeklerle ormanda devriye görevi yapıyor.

Türkiye'de 1 milyon 177 bin 241 hektar ile en fazla ormanın bulunduğu Antalya'da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle orman yangını alarmı sürüyor. 2023 yılında 171 yangında 200 hektar, 2024 yılının ilk 6 ayında ise 30 yangında 60 hektar alanın zarar gördüğü Antalya'da tedbirler artırıldı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gözetleme kulelerinde 24 saat duman gözcülüğü yapıyor. Gazipaşa'dan Kaş'a kadar olan 640 kilometrelik sahil şeridindeki ormanlarda olası yangın başlangıcında erken müdahalede bulunmak için İHA gün boyu devriye uçuşu yapıyor.

CAM ATIKLARI DA TOPLUYORLAR

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma komandolar ise tam teçhizat ormanlarda devriye görevine başladı. Ormanın derinliklerine kadar inen jandarma komandolara, ormancılar eşlik ediyor. Devriye görevi yapan ekipler, yangın çıkarma riski oluşturan cam şişe gibi atıkları da alandan uzaklaştırıyor.

HASSAS BURUNLAR DEVRİYEDE

Orman yangınlarında kullanılmak üzere özel olarak yetiştirilen hassas burunlu yangın tespit köpekleri de Antalya İl Jandarma Komutanlığı asayiş birimleri tarafından alan taramada kullanılıyor. Komandoların Kemer ilçesinde gerçekleştirdiği arazi taramasında 'Zeytin' isimli yangın tespit köpeği de görev alıyor. Askeri birlik, gece de ormanlarda kamp kurarak sabaha kadar gözcülük yapıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Antalya Çevre Güvenlik Orman Yangınları Doğa Yaşam Güncel Haberler

Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu

Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu

 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak

İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak

 Yüzde 25 sınırı kalkmıştı! Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu

Yüzde 25 sınırı kalkmıştı! Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu

Bakmadan Geçme

Sinan Ateş davasında ne oluyor? Sinan Ateş davasının 3. gününde neler oluyor? TÜİK Başkanı kimdir? TÜİK Başkanı nereli, kaç yaşında? TÜİK Başkanı ne zaman değişti? En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar? Zamlı öğretmen, polis memur, hemşire maaşları ne kadar oldu? Araştırma görevlisi maaşı ne kadar oldu? Araştırma görevlisi zamlı maaşı kaç TL? Temmuz'da araştırma görevlisi ne kadar maaş alacak? 3 Temmuz 2011'de ne oldu? Fenerbahçe şikeden ceza aldı mı? Fenerbahçe 2011'de şampiyonlar ligine neden gidemedi? Airfryer zararlı mı? Airfryer kullanımı zararlı mı? Airfryer kullanmak sağlıklı mı? BEDELLİ ASKERLİĞE ZAM GELDİ! Bedelli askerlik fiyatı ne kadar oldu? Bedelli askerlik zamlı ücreti kaç TL? Avukat maaşları ne kadar oldu? Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre avukat maaşı ne kadar olacak? MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA | Maaş zammı nasıl hesaplanır? Tüketici fiyat endeksi nedir? TEFE-TÜFE nasıl hesaplanır? Tüketici fiyat endeksi formülü ne? 2024 MEMUR MAAŞLARI| Doktor, hemşire, araştırma görevlisi, öğretmen, başkomiser, polis maaşları ne kadar oldu? 6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU | Memur ve emekli maaşları ne kadar oldu? Temmuz kira artış oranı yüzde kaç? Memur maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2024 memur emekli maaşı zammı yüzde kaç oldu? Mehmet Şimşek Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ne söyledi? Mehmet Şimşek açıklama yaptı mı? KİRADA TAVAN ZAM ORANI yüzde kaç oldu? TÜFE oranı belli oldu mu? Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç?
Suriye'deki tüm birliklerimize 'Bayrağa dokunanı vurun' emri verildi

Suriye'deki tüm birliklerimize "Bayrağa dokunanı vurun" emri verildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title