Antalya'da Orman Yangınlarına Karşı İHA Gözetimi Başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından Gazipaşa ve çevre ilçelerdeki ormanları İHA ile 7/24 gözetleyecek. Yangınlar, İHA üzerinde bulunan termal sistemle daha erken fark edilip, orman yangınlarında müdahaleyi hızlandıracak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2023 yılında da Gazipaşa ve çevre ilçelerdeki ormanları İHA ile 7/24 gözetleyecek. Yangınlar, İHA üzerinde bulunan termal sistemle daha erken fark edilip, orman yangınlarında müdahaleyi hızlandıracak.

23 bin feette uçacak, ormanları gözetleyecek

Gazipaşa'da görev yapacak İHA, 24 saat uçarak, 23 bin feette bulunduğu noktadan 3,5 milyon hektarlık orman alanını gözetleyecek. OGM bünyesine bulunan İHA Gazipaşa'daki görevine başladı. Yangınlarını üzerinde bulunan teknoloji ile tespit eden İHA, yangının koordinatlarını ekiplere anbean bildirip, ekipleri harekete geçirecek. Yangının bölgesinde de hizmet verecek olan İHA, havadan aldığı görüntüleri yangın söndürme ekiplerine anlık olarak aktaracak. Yangının ilerlediği yön, ilerleme hızı gibi konularda ekiplere bilgi verecek olan İHA, karada çalışan ateş avcılarının işini kolaylaştıracak.

Hava ve kara gücü güçlendirildi

2021 yılında meydana gelen büyük orman yangınlarıyla mücadele eden Orman Genel Müdürlüğü, Antalya'da 2023 yangın sezonunda hava ve kara gücüne güç kattı. Antalya'da orman yangınlarına müdahale için; 105 arazöz, 35 su ikmal aracı, 11 dozer, 8 ekskavatör, 12 treyler, 10 helikopter, 6 uçak, 1 insansız hava aracı, bin 242 işçi ve 18 mühendis görev alacak. - ANTALYA