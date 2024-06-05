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Antalya'da Orman Yangınlarına Karşı Hazırlıklar Tamam

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Antalya Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, olası orman yangınlarına karşı 9 helikopter, 6 uçak, 113 arazöz ve 955 yangın işçisinin hazır olduğunu açıkladı. Derince, yangın sezonu öncesi yapılan eğitim çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Antalya Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, orman yangınları konusunda en riskli illerden biri olan Antalya'da olası yangınlar için 9 helikopter, 6 uçak, 113 arazöz ile 955 yangın işçisinin her an göreve hazır olduğunu söyledi.

Derince, Nebiler Uluslararası Yangın Eğitim Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında yangın sezonu hazırlıkları hakkında bilgi verdi.

Antalya'nın yüzde 57'lik bir orman alanına sahip olduğunu söyleyen Derince, olası yangınlara karşı kış boyunca gerekli eğitim çalışmalarını tamamladıklarını belirtti.

Havadan ve karadan gerekli araç gereçlerin de hazır olduğunu dile getiren Derince, "9 söndürme helikopterimiz, 6 uçağımız var. 113 arazöz, 955 yangın işçimiz tam donanımlı bir şekilde yangın sezonuna hazır. Temmennimiz yangınların olmaması." dedi.

Orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu, daha dikkatli olunduğunda yangın riskinin de düşük olacağını aktaran Derince, Türkiye'nin yangın söndürme noktasında dünyada en iyi ülkelerden biri olduğunu vurguladı. Derince, şunları söyledi:

"Uçaklarımızla, helikopterlerimizle, İHA'larımızla, gözetleme kulelerimizle havadan ve karadan tam donanımlıyız. Hassas olduğumuz nokta yangın çıkmadan önleyebilmek. Bunun için insanların daha hassas olmaları gerekiyor. Pikniklerini ayrılmış yerlerde yapsınlar, gelişi güzel ormanlık alanlarda yapmasınlar, sigara izmaritlerini sağa sola atmasınlar, yedikleri, içtikleri artıkları, şişeleri yol kenarına bırakmasınlar. Sıcak mevsimlerde sera, bağ, bahçe ve çöp atıkları temizliği için ateş yakmasınlar. Rüzgarla küçük bir kıvılcım büyük bir yangına neden olabiliyor."

Derince, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde 1 de İHA'nın görev yaptığını belirtti. Gazipaşa'da konuşlandırılan İHA'nın sabah saatlerinde havalanarak gün batımına kadar Antalya'yı gözetlediğini anlatan Derince, herhangi bir ısı kaynağı belirlediğinde merkeze bildirdiğini ve buna göre de ekiplerin tedbir aldığını kaydetti.

Derince, yangına kısa sürede müdahale için gerekli araçları ormanların yoğun ve yangın noktasında riskli olan bölgelere dağıttıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

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