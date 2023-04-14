Antalya'da orman yangınlarına karşı hazırlıklar tamamlandı

HAVANIN ısınmaya başlamasıyla Akdeniz ve Ege kıyılarında orman yangınlarına karşı araçlar ve ekipler hazır hale getirildi. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, "Geçen yıl 178 yangında 200 hektar alan yandı, 2021'de ise 60 bin hektardı. Daha dikkatli olur ve bu işin önemini kavrarsak daha büyük felaketler yaşamayız" dedi.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, havanın ısınmaya başlamasıyla birlikte mayıs- ekim ayları arasında kabul edilen orman yangın sezonu öncesinde, hem olası yangınlarda kullanılacak ekipman hazırlıklarını hem de personel alımı ve eğitimlerini büyük ölçüde tamamladı. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, hazırlıklarla ilgili bilgi verirken, vatandaşa da çağrıda bulundu.

2021'de Manavgat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve İbradı olmak üzere 5 ilçede 60 bin hektarlık alanın küle döndüğü büyük orman yangınını hatırlatan Vedat Dikici, bu bölgedeki yeniden ağaçlandırma çalışmalarının da tamamlandığını açıkladı. Dikici, "Çok ulaşılamayan, sarp, yol yapamadığımız, tabiatın izin vermediği yerler var. Onun dışındaki yerlerde çalışmalarımız bitti. Çok güzel genç fidanlar oluştu. Hem diktiğimiz hem de attığımız tohumlardan oluşan fidanlar çok güzel. Ramazan Bayramı sonrasında da sahaya gezi düzenleyeceğiz ve tüm Türkiye'nin görmesini sağlayacağız. Tabiat tekrar yeşeriyor ve çok güzel bir saha oluşuyor. Gerçekten umduğumuzun üstünde yeşerme var, fidanlarımız çok sağlıklı. Yanan ormanlardan daha iyi bir orman geliyor diyebilirim" dedi.