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Antalya'da Orman Yangınlarına Karşı Denetimler Sıklaştırıldı

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Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekipleri, yangın çıkabilecek ormanlık alanlarda denetimlerini sıklaştırdı. Sıcak ve kuru havayla birlikte orman yangınlarının arttığı son dönemlerde, jandarma önleyici kolluk devriyeleri tarafından kontroller devam ediyor. Ormanlık alan yakınında gezen şahıslara gerekli bilgiler verilirken, çıkabilecek yangınların önlenmesi hedefleniyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekipleri, yangın çıkabilecek ormanlık alanlarda denetimlerini sıklaştırdı.

İl Jandarma Komutanlığı Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sıcak ve kuru havayla birlikte orman yangınlarının arttığı son dönemlerde denetimlerini de sıklaştırdı. 9 orman şefliği ve gözetleme kulelerinde Serik Orman İşletme Müdürlüğü ile koordineli olarak jandarma önleyici kolluk devriyeleri tarafından kontroller devam ediyor. Ormanlık alan yakınında gezen şahıslara gerekli bilgiler verilirken, çıkabilecek yangınların önlenmesi hedefleniyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hisarcık Jandarma Antalya Güncel Haberler

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