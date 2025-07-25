Antalya'da Orman Yangınlarına Hızla Müdahale Ediliyor

Antalya'da Orman Yangınlarına Hızla Müdahale Ediliyor
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Antalya'nın Aksu, Muratpaşa ve Manavgat ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangınlar nedeniyle evler tahliye ediliyor ve söndürme çalışmalarına 8 helikopter, 32 arazöz, 2 iş makinesi ve 186 orman personeli katılıyor.

Antalya'nın Aksu, Muratpaşa ve Manavgat ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aksu'da Kurşunlu Mahallesi'nde, Muratpaşa'da Güzeloba Mahallesi ve Manavgat'ta Güzelyalı Mahallesi'nde ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine söndürme çalışmaları için yangın bölgelerine 8 helikopter, 32 arazöz, 2 iş makinesi ve 186 orman personeli ile İl Emniyet Müdürlüğünün TOMA'ları sevk edildi.

Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde alevlerin yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle polis ekiplerinin yaptığı anonslarla evler tahliye edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
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