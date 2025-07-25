Antalya'da Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

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Antalya'nın Aksu, Muratpaşa ve Manavgat ilçelerindeki orman yangınları kontrol altına alındı. Gazipaşa'da ise yeni bir yangın çıkarak ekiplerin havadan ve karadan müdahalesine ihtiyaç duyuldu.

1) ANTALYA'DA 3 YANGIN KONTROL ALTINDA, 1'İNE MÜDAHALE SÜRÜYOR

3 YANGIN KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Aksu, Muratpaşa ve Manavgat ilçelerindeki orman yangınları ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

GAZİPAŞA'DA DA ORMAN YANGINI ÇIKTI

Diğer yandan, öğle saatlerinde bu kez Gazipaşa ilçesinde orman yangını çıktı. Gazipaşa Doğanca Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Antalya'da 3 ayrı orman yangını kontrol altına alındı, bir ilçede daha yangın çıktı

Türkiye'nin turizm cennetinde 3 ayrı yangın! Neyse ki korkulan olmadı
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