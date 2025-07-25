Antalya'da Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Antalya'da Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat, Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları devam ediyor. Alevlerin yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle tahliye önlemleri alındı.

Antalya'nın Manavgat'taki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı, Aksu ve Muratpaşa ilçelerindeki yangınlarda söndürme çalışmaları sürüyor.

Aksu'da Kurşunlu Mahallesi'nde, Muratpaşa'da Güzeloba Mahallesi ve Manavgat'ta Güzelyalı Mahallesi'nde ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine söndürme çalışmaları için yangın bölgelerine 8 helikopter, 32 arazöz, 2 iş makinesi ve 186 orman personeli ile İl Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) sevk edildi.

Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde alevlerin yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle polis ekiplerinin yaptığı anonslarla evler tahliye edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan Aksu'daki yangın Perge Antik Kenti'ne kadar yaklaştı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, AA muhabirine, bölgede çıkan yangınlara ekiplerin müdahalesinin sürdüğünü söyledi.

Muratpaşa ve Aksu'daki yangınların yerleşim yerlerine yakın olduğunu ifade eden Şahin, "Manavgat'taki orman yangını kontrol altına alındı, Muratpaşa ve Aksu'da çalışmalar devam ediyor. Muratpaşa'daki yangın da alan olarak çok büyük değil ama yerleşim yerlerine sıçrama riski nedeniyle önemli bir yangın. Rüzgar var, hava kuru, dağılım eğilimi gösteriyor." dedi.

Vali Şahin, ayrıca Alanya'da iki noktada yangın çıktığını ve bunların da kontrol altına alındığını bildirdi.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık - Güncel
Bilecik ve İzmir afet bölgesi ilan edildi

İki ilimiz afet bölgesi ilan edildi
MHP'li Belediye Başkanı Musa Sarıaslan trafik kazasında hayatını kaybetti

Kahreden görüntü! MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan'ın görüntüsü olay oldu

Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan'ın görüntüsü olay oldu
4 kadın dakikalarca kavga etti! Erkekler bile ayıramadı

4 kadın dakikalarca kavga etti! Erkekler bile ayıramadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'yi TSK mı koruyacak? İşte askeri desteğin ayrıntıları

Suriye'yi TSK mı koruyacak? İşte askeri desteğin ayrıntıları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.