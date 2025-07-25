Antalya'da Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı
Antalya'nın Aksu, Muratpaşa ve Manavgat ilçelerindeki orman yangınları ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Gazipaşa'da ise yeni bir orman yangını çıktı ve ekipler müdahale ediyor.
3 YANGIN KONTROL ALTINDA
Antalya'nın Aksu, Muratpaşa ve Manavgat ilçelerindeki orman yangınları ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
GAZİPAŞA'DA DA ORMAN YANGINI ÇIKTI
Diğer yandan, öğle saatlerinde bu kez Gazipaşa ilçesinde orman yangını çıktı. Gazipaşa Doğanca Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel