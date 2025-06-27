Antalya'da Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

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Antalya'nın Aksu ve Kumluca ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Aksu'da bir hektar, Kumluca'da ise 5 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı, Kumluca'daki orman yangını ise söndürüldü.

Aksu'nun Yeşilkaraman Mahallesi ve Kumluca Kasapçayırı Mahallesi Demirci tepesi mevkisindeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenlerle yangın çıktı.

Aksu'daki yangına 1 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, çalışmalar devam ediyor.

Yangında 1 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Kumluca ilçesindeki orman yangınına ise ilk müdahaleyi yakınlardaki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenci yurdu personeli yaptı.

Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz, yangın söndürme işçileri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca itfaiye birimi ekiplerinin müdahalede bulunduğu yangın söndürüldü.

Soğutma çalışmasının yapıldığı yangında yaklaşık 5 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Güncel
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