Antalya'da Orman Yangınları: Ekipler Müdahaleye Başladı

Antalya'da Orman Yangınları: Ekipler Müdahaleye Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya ve Aksu ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın alanlarına çok sayıda söndürme ekibi yönlendirildi.

ANTALYA'nın Alanya ve Aksu ilçelerinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan yangınlara müdahale ediyor.

Alanya ilçesine bağlı Mahmutseydi Mahallesi'nin Kızılalan mevkisi ile Aksu ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde, sabah saatlerinde orman yangını çıktı. İhbarlar üzerine her iki bölgeye çok sayıda söndürme ekibi ve hava müdahale araçları yönlendirildi. Alanya'daki yangına 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda işçi, Aksu'daki yangına ise 2 uçak, 1 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda işçiyle müdahaleye başlandı. Yangınların çıktığı iki bölgede de rüzgarın etkili olduğu belirtildi.

Her iki noktada ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Devin Özek uçağa atlayıp gitti! 77 milyonluk yıldızı Fenerbahçe'ye getiriyor

Uçağa atlayıp gitti! 77 milyon euroluk yıldızı Fenerbahçe'ye getiriyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriyeliler gitti, şehirdeki kira fiyatları 7 bin liraya düştü

Suriyeliler gitti, şehirdeki kira fiyatları 7 bin liraya düştü
Fransa'da 400 yıllık mühürlü mezar bulundu

Betonun altından çıktı! 400 yılık ve mühürlü
Hamile Oya'yı katleden caniden 'Neden yaptın?' sorusuna korkunç yanıt

Hamile Oya'yı katleden caniden "Neden yaptın?" sorusuna korkunç yanıt
Benzema, Türkiye'den teklif aldığını açıkladı

Benzema, Türkiye'den aldığı teklifi açıkladı
Galatasaray 3 isme teşekkür ederek yollarını ayırdı

Galatasaray 3 isme teşekkür ederek yollarını ayırdı
İş insanı Jeff Bezos'un masalsı düğünü başladı! Kardashianlar Venedik'i salladı

İş insanı Jeff Bezos'un masalsı düğünü başladı! Kardashianlar Venedik'i salladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yolsuzluk operasyonu sinyali: Başka illerde de durum felaket

Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali: Başka illerde de durum felaket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.