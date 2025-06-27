Antalya'da Orman Yangınları: Ekipler Havadan ve Karadan Müdahale Ediyor

Antalya'da Orman Yangınları: Ekipler Havadan ve Karadan Müdahale Ediyor
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Antalya'nın Alanya ve Aksu ilçelerinde çıkan orman yangınlarına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangınların nedeni henüz bilinmiyor.

Antalya'nın Alanya ve Aksu ilçelerinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Alanya ilçesi Mahmutseydi Kızılalan mevkisi ile Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanlarda henüz bilinmeyen nedenlerle yangın çıktı.

İhbar üzerine iki bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin yangınlara havadan ve karadan başlattığı müdahale devam ediyor.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Güncel
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