Antalya'da Orman Yangınına Sebep Olduğu İddia Edilen Şahıs Gözaltına Alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınında 4 hektar alan zarar gördü. Yangını çıkardığı iddia edilen bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Deniztepesi Mahallesi Kısık mevkisi yakınlarında dün saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Uçak, helikopter ve çok sayıda kara ekibinin müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 4,5 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürülürken, yaklaşık 4 hektar alanın zarar gördüğü belirlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan incelemede, yangını çıkardığı iddia edilen kişi gözaltına alındı. Kimliği öğrenilemeyen şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
