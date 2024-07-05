Antalya'da Orman Yangınına Müdahale Ediliyor
Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor. Alaylı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.
Alaylı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye orman muhafaza ekipleri sevk edildi.
Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ekiplerin orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.