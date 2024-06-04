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Antalya'da Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

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Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor. Hacıaliler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler ve araçlar müdahale ediyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

Hacıaliler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye orman muhafaza ekipleri sevk edildi.

Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz ve 2 ilk müdahale aracı ile çok sayıda orman işçisi müdahale ediyor.

Ekiplerin orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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