Antalya'da orman yangınına müdahale edenlere mobil aşevi kuruldu

Antalya'nın Kemer ilçesinde devam eden orman yangını söndürme çalışmalarına katılanlar için mobil aşevi oluşturuldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan aşevi, yangınla mücadeleye destek verenlere yemek ikramında bulunuyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına katılanlar için mobil aşevi oluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, önceki akşam başlayan ve halen devam eden yangınla mücadeleye belediye bünyesindeki 73 araç ve 223 personel katılıyor.

Belediye ve diğer kurum ekiplerinin yemek ihtiyacını karşılamak amacıyla bölgede mobil aşevi kuruldu. Aşevinde büyük kazanlarda pişirilen yemekler, çalışmalarda görev alanlara ikram ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, orman yangınının söndürülebilmesi için belediye olarak tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti.

Yangının en kısa sürede kontrol altına alınması temennisinde bulunan Tuncer, "Yangın, Milli Park niteliğindeki sarp ve dağlık bir bölgede devam ettiği için maalesef sadece hava yoluyla müdahale edilebiliyor. Yaklaşık üç gündür devam eden yangının bir an önce söndürülmesi için yoğun mücadele sürüyor." ifadelerini kullandı. ???????

Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 24 Temmuz saat 21.08'de çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Yangına 10 uçak, 27 helikopter, 73 arazöz, 7 iş makinesi, 654 personel ile müdahale ediliyor.