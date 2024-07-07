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Antalya'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

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Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için helikopter, uçak, arazöz ve orman işçileri görevlendirildi.

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aksu ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye yönlendirilen ekipler, karadan ve havadan alevlere müdahaleye başladı. Yerleşim yerleri ve sera alanlarının yakınında çıkan yangının kontrol altına alınması için 3 helikopter, 2 uçak, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çok sayıda orman işçisiyle çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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