Antalya'da Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Antalya'da Orman Yangınına Hızlı Müdahale
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Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangınına hem havadan hem de karadan müdahale başlatıldı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Akşam saatlerinde Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar ve Fettahlı mahallelerinde ormanlık alandan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına 3 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale başlatıldı. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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