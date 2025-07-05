Antalya'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor
Muratpaşa ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Güzeloba Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel